Far fronte all'emergenza

Il Comune di Vanzaghello in prima linea con una serie di servizi e iniziative di vicinanza e sostegno alla popolazione. Si lavora a 360 gradi per superare il delicato periodo.

Mascherine, spazzamento strade e tutta un'altra serie di iniziative per far fronte e farlo nel modo più incisivo e mirato possibile all'emergenza Coronavirus. Si lavora e lo si fa, appunto, a 360 gradi in Comune a Vanzaghello dove, fin da quando è cominciato questo brutto e delicato periodo, il sindaco Arconte Gatti e la 'sua' squadra hanno cercato di mettere in campo ogni azione necessaria e fondamentale. "Ad oggi, ad esempio - spiega lo stesso primo cittadino - sono già state consegnate alle famiglie con criticità, mascherine di protezione individuale e, a breve, saremo in grado di distribuirle a tutti i nuclei familiari grazie all'aiuto di alcune ditte di tessitura e confezionamento del paese. Quindi, nella mattinata di domani (2 aprile), il Consorzio dei Navigli, attraverso la società IdealService, effettuerà il servizio ordinario di spazzamento strade con additivo per sanificazione (il prodotto utilizzato allo scopo è perossido di ossigeno in diluizioni in acqua, nel rispetto delle norme vigenti)". Ma non è finita qui, perché, come per gli altri Comuni, ecco i buoni spesa: "Vanzaghello - conclude Gatti - è risultata destinataria di un fondo dal Governo di 28.262,64 euro rivolto a tutte le persone esposte agli effetti economici dell'emergenza e a coloro che si trovano in stato di bisogno. Stiamo individuando le modalità per l'erogazione dei buoni e i beneficiari che ne avranno diritto (nei prossimi giorni, sul sito comunale, saranno indicate tutte le informazioni necessarie per fare richiesta). Chiediamo, infine, alla popolazione la massima collaborazione, ricordando che restano in vigore le misure restrittive per ridurre al minimo il rischio di contagio".

Sostieni Logos

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro