Il Comune di Castano ha avviato una colletta alimentare per i più bisognosi. Quando andate a fare la spesa, lasciate qualche bene di prima necessità nei differenti punti di raccolta.

Una frase a riassumere il senso più profondo di un'iniziativa che guarda al prossimo. "Nessuno escluso": e nessuno, alla fine, sarà, appunto, escluso a Castano Primo, dove il Comune, in collaborazione con alcune realtà del territorio, ha avviato una vera e propria colletta alimentare in favore di chi, purtroppo, nell'emergenza Coronavirus si trova in situazioni ancor più di grande difficoltà. Più nello specifico, l'iniziativa prevede che chi, facendo la spesa, può acquistare beni di prima necessità da lasciare ai punti raccolta presenti negli esercizi commerciali che fanno parte della proposta (ipermercato 'Il Gigante' sulla Provinciale 34, supermercato 'Conad' di via Lonate e 'Coop' di via Trieste ed enoteca 'Gavioli Giuseppe' in piazza Mazzini). "Non uscite di casa per recarvi di proposito ai punti di raccolta - si legge sul volantino - Evitiamo la diffusione del contagio. Donate col cuore ai bisognosi quando andare a fare la spesa. Le operazioni di consegna, poi, saranno effettuate da personale specializzato della Protezione Civile, seguendo i protocolli di sicurezza, autorizzati dal Comune". Il servizio, infine, partirà dal 3 aprile.

