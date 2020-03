Una raccolta di generi alimentari per quelle persone che, nel periodo di grande emergenza Coronavirus, si trovano ancor di più in un momento di difficoltà.

Quel bellissimo messaggio di speranza che risuona forte e chiaro "Aiutaci ad aiutare"; il vero e proprio motore trainante di un'iniziativa che, partita dai cittadini, guarda (e lo fa con particolare attenzione) ad altri cittadini, purtroppo, meno fortunati e che stanno vivendo il delicato periodo di emergenza legato al Coronavirus con ancor più criticità. Gli è bastato, alla fine, venire a conoscenza, appunto, di famiglie e persone in difficoltà che, subito, l'attuale consigliere sui banchi dell'opposizione a Castano, Roberto Colombo, assieme ad un gruppo di castanesi ed anche realtà del paese, si è attivato per cercare di portare, il prima possibile, un contributo ed un sostegno mirato a concreto. E, in pochi giorni, allora, ecco che è partita una raccolta alimentare. "Tutti noi possiamo fare qualcosa - racconta lo stesso Colombo - Quando facciamo la spesa, insomma, acquistiamo uno o più prodotti per chi ne ha bisogno". Nello specifico, ciò che occorre sono, principalmente, generi in scatola, latte a lunga conservazione, pasta, salsa di pomodoro, biscotti e quanto rientra nella categoria delle prime necessità. "Quanto ci avverrà - continua - sarà smistato in vari scatoloni e, quindi, consegnato a quei castanesi, segnalatici dai servizi sociali, che si trovano in difficoltà. Mentre qualora avanzerà qualcosa, verrà lasciato alla parrocchia ed agli enti benefici". Basta davvero poco, ma se ognuno farà la sua parte, l'aiuto potrà essere enorme: chi volesse dare il proprio contributo, lo potrà fare lasciando gli alimenti nei punti di raccolta (la casa parrocchiale di in via Sant'Antonio 3 oppure lo studio medico del dottor Franco Gaiara, in via dei Mille 6, il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 18) o chiedendo il ritiro direttamente nella propria abitazione, contattando il numero 335/1776419. "Inoltre - conclude Colombo - pure alcuni panettieri della città, hanno dato la loro disponibilità, mettendo a disposizione pane e generi vari alla fine di ogni giornata".