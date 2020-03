Cuggiono: sono 11 i casi di Coronavirus

Cuggiono dopo questo ultimi weekend di marzo arriva così a contare 11 casi totali di persone colpite da Covid-19.

Come era prevedibile, con l'aumentare dei tamponi e con il progredire del tempo, nuovo casi di Coronavirus emergono nei nostri paesi. Cuggiono dopo questo ultimi weekend di marzo arriva così a contare 11 casi totali di persone colpite da Covid-19. Tre i decessi accertati, mentre su altre situazione rimane un parziale dubbio.

I primi cittadini coinvolti sono in via di guarigione, ma fino a quando il tampone di controllo non indica 'negativo' rimane la positività che, anche da quanto confermatoci da alcune testimonianze dirette, permane ben più dei 14 giorni di quarantena canonica.

Rimane poi il grande enigma degli asintomatici e di chi ha sviluppato sintomi lievi ma senza tampone di controllo. Proprio per questo si raccomanda continuamente grande prudenza, rimanere a casa più possibile, seguendo le indicazioni ministeriali.

Intanto, segnaliamo che i dipendenti del Comune di Cuggiono, tranne i servizi essenziali (Stato Civile ePolizia Locale) opereranno in smart working sino al 15 aprile 2020, salvo eventuali aggiornamenti.

Gli Uffici comunali resteranno comunque a disposizione dell'utenza con le seguenti modalità:

SERVIZI DEMOGRAFICI: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 esclusivamente per i servizi essenziali (denuncia nascita e morte) previo appuntamento telefonico al n. 02/97263205.

Sono sospese le prenotazioni per il rinnovo delle carte d'identità, la cui validità è prorogata sino al 31/08/2020.

POLIZIA LOCALE: 02/97241127

CENTRALINO: 02/97263.1

SETTORE AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA: 02/97263212

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: 02/97263219 – 02/97263221

ASSISTENTE SOCIALE: 02/97263242

SETTORE TECNICO: 02/97263233

SETTORE ECONOMICO/FINANAZIARIO – UFFICIO TRIBUTI: 02/97263208