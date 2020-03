La piscina in... casa

La SSD GAMES Sport, che gestisce le attività dei corsi nella struttura cuggionese, ha accolto con entusiasmo l’idea degli istruttori, per realizzare filmati e raggiungere gli utenti.

La Piscina di Cuggiono, rispettando le norme governative, è chiusa e non si sa ancora quando potrà riprendere le attività. Nella speranza, sempre e comunque, che sia il primo possibile, la SSD GAMES Sport, che gestisce le attività dei corsi nella struttura cuggionese, ha accolto con entusiasmo l’idea degli istruttori che si sono resi disponibili a mettere a disposizione il loro tempo per mantenere in forma i frequentatori della Piscina, ma non solo, attraverso dei brevi filmati. Un’idea nata da Morena Garavaglia, Laureata in Scienze Motorie e Istruttrice per la SSD Games Sport, che ha subito consenso in alcuni colleghi e che la società di gestione ha promosso mettendo a disposizione la pagina Facebook 'Piscina di Cuggiono Gestione Games' su cui verranno caricati e condivisi i video. Filmati casalinghi con l’unica pretesa di non far perdere l’abitudine al movimento ai clienti, ma realizzati con professionalità e passione, la stessa che hanno sempre messo nelle lezioni in piscina e che sono pronti a mettere a disposizione ora e soprattutto quando potremo finalmente tornare in acqua. Un sentito grazie, che credo arriverà anche dai clienti, dalla direzione della GAMES per questa bella iniziativa.