I diversi 'volti' dell'emergenza Coronavirus. Alberto Garavaglia e la sorella Annalisa della 'Baita del Formaggio': dai mercati cittadini alle consegne casa per casa.

I tanti 'volti' dell'emergenza. Il lavoro che, inevitabilmente, si modifica e, poi, quell'attenzione e quell'impegno costante e quotidiano, da una parte per vivere, dall'altra per continuare ad offrire un servizio puntuale e specifico ai clienti, ma più in generale alla cittadinanza intera. Dai mercati alle consegne a domicilio: Alberto Garavaglia e la sorella Annalisa (della 'Baita del Formaggio' di Turbigo), oggi sono uno dei numerosi esempi di coloro che, appunto, per far fronte al delicato periodo con il quale il nostro Paese si sta confrontando (la difficile battaglia contro il Coronavirus), hanno deciso di passare dal classico e tradizionale banco, proprio alla distribuzione casa per casa. "Ci siamo dovuti, per così dire, reinventare nel modo di svolgere la nostra occupazione - racconta lo stesso Alberto - Ci è sembrata una scelta giusta e doverosa in un momento come questo, perché c'è, ovvio, il discorso prettamente legato alla professione, che bisogna, comunque, cercare di portare avanti, però, in parallelo, è anche una questione di sostegno e vicinanza al territorio". Eccoli, allora, che, dopo avere raccolto le differenti ordinazioni e preparati tutti i prodotti (con le apposite mascherine, i guanti e tutto il necessario per la pulizia e l'igienizzazione) cominciano il loro giro. "Ci spostiamo a Turbigo e nei paesi del circondario - spiega il turbighese - E la risposta della gente è stata fin da subito positiva. Noi, adesso, ovviamente, si va avanti: chi volesse contattarci lo può fare chiamandoci o scrivendoci al 349/8485193 oppure 333/8088438".