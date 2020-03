Castano in lacrime: "Ciao Camillo"

Se ne è andato quest'oggi Camillo Canziani: cinque anni da assessore, con il sindaco Franco Rudoni, e poi una breve parentesi come consigliere. Il dolore di tutta la città.

La notizia è arrivata nella tarda mattinata di oggi (venerdì 27 marzo). Di quelle terribili, atroci che squarciano letteralmente i cuori e lasciano senza parole. "Ciao Camillo": da una parte all'altra di Castano, una voce e un coro unanime, per salutare un amico, un fratello, un punto di riferimento per la città e per la popolazione. Se ne è andato in pochi, pochissimi giorni, un altro castanese, in questo orribile momento di emergenza legato al Coronavirus; strappato per sempre all'amore ed all'affetto dei familiari, dei partenti e della tante persone che lo conoscevano. E, adesso, più che mai nella testa e nella mente, uno dopo l'altro si mescolano i tanti, tantissimi ricordi e l'attenzione costante e quotidiana che aveva dato al suo paese. Cinque anni, infatti, da assessore durante il periodo di mandato dell'allora sindaco Franco Rudoni (tra il 2009 e il 2014), poi il ruolo di referente e coordinatore del gruppo di Castano di Forza Italia e una breve parentesi anche come consigliere sui banchi dell'opposizione nella massima assise cittadina nel primo quinquennio di governo Giuseppe Pignatiello. Perché Camillo Canziani era così: una persona che non si risparmiava mai per gli altri e per la sua Castano. Una figura che aveva scritto pagine della politica locale e che mancherà a tutti. "Ricordo Camillo soprattutto nei 5 anni durante i quali abbiamo lavorato assieme, io come sindaco e lui in qualità di assessore - dice Franco Rudoni - Era un amico generoso, entusiasta e sempre presente per aiutare chi aveva bisogno. Ci siamo sentiti recentemente al telefono per una chiacchierata cordiale, come succedeva spesso. Niente faceva presagire un addio così repentino. Sono molto addolorato e abbraccio la moglie e la cara figlia Valentina". Parole di stima, affetto e vicinanza e dolore anche da parte dell'attuale sindaco Giuseppe Pignatiello. "Un uomo forte, generoso, che amava la vita. Ho avuto il piacere di conoscerti come assessore prima e come consigliere poi. Idee politiche diverse, certo, ma la stessa identica voglia di fare del bene per la nostra Città. Un uomo vero e sincero. Se dovevi dire una cosa, la dicevi dritta in faccia. Se serviva con grande irruenza, ma sempre con la sincerità del tuo animo nobile. Mi mancheranno le tue battute e i tuoi consigli. Mi mancherà quel tuo fare semplice, quella generosità e quel tuo buon cuore che ricorderemo per sempre tutti amministratori e dipendenti comunali. Ci mancherai, ma non ti dimenticheremo e ti ricorderemo attraverso chi ti ha davvero voluto bene. Un abbraccio Camillo, non è un addio, ma un arrivederci". "Un grande amico, sempre disponibile e pronto a farsi un quattro quando avevi bisogno di una mano - conclude Francesco Falzone, che con lui ha condiviso un periodo in Amministrazione comunale, sempre con il primo cittadino Rudoni - Ci mancherà tantissimo. Grazie Camillo. Grazie per quanto ci hai insegnato e ci hai dato".