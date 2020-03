Sulla pagina Facebook di 'Parabiago Città', spiega il sindaco Raffaele Cucchi: "Si potrà trovare un servizio di sostegno psicologico". Un ulteriore momento di vicinanza.

L'idea è di farne un punto di riferimento anche psicologico. Perché, in epoca di piena emergenza da COVID-19, oltreché le misure sanitarie si impongono anche quelle di supporto alle persone che, vivendo in isolamento o in conclamata solitudine, necessitano di una parola buona e di essere ascoltate. La mano tesa dell'Amministrazione comunale di Parabiago del sindaco Raffaele Cucchi, al riguardo, ha un connotato preciso: mettere a disposizione la pagina Facebook di 'Parabiago Città' dove, sottolinea lo stesso primo cittadino, "Si potrà trovare un servizio di sostegno psicologico, ma non solo rivolto alla cittadinanza". I cittadini vi potranno esporre domande, anche di carattere burocratico, ma anche esprimere le loro sensazioni, la loro speranza di immediato ritorno a una vita normale, insomma tutto quanto nasce come necessità personale ma può poi tradursi in beneficio comune "in questo periodo che ci vede vivere in isolamento". Non si tratta di un servizio di consulenza privata ma di uno spazio libero nel quale i cittadini possano incontrarsi nelle necessità come nelle loro risoluzioni con lo scopo di "Fornire strumenti validi per vivere meglio la circostanza di emergenza sanitaria in corso". Un modo per fare comunità lungo il web e per riscoprirsi più forti di prima e verso il Coronavirus.