Parabiago, com'è la situazione all'RSA Albergo del Nonno?

Emergenza Covid‐19, Il Movimento 5 Stelle: "Chiediamo chiarezza sulla situazione della RSA Albergo del nonno del Comune di Parabiago".

Il MoVimento 5 Stelle di Parabiago, ha raccolto le numerose segnalazioni di cittadini che chiedono risposte sulla situazione che si sta verificando nella RSA Albergo del nonno. Un carico di apprensione, angoscia, tristezza e di scarse informazioni hanno pervaso non solo gli ospiti e le loro famiglie, ma l’intera comunità parabiaghese.

La recente audizione e il successivo consiglio comunale hanno affrontato la situazione delle RSA della nostra città e quindi anche dell’Albergo del nonno. Purtroppo però molte questioni sono ancora non chiare per questo abbiamo interessato il nostro consigliere regionale Luigi Piccirillo che ha inviato all’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera una lettera che pone una serie di domande che riassumiamo di seguito.

Nel mese di gennaio 2020 risulta siano stati donati alla casa di riposo comunale Albergo del Nonno di Parabiago 47.000 euro (articolo di stampa apparso su una testata on line il 15 gennaio 2020) come sono stati spesi?

Visto che dal 23 febbraio non è stato più possibile per i parenti degli ospiti mettere piede nella casa di riposo Albergo del nonno, fatto positivo e che, con ogni probabilità, ha scongiurato, in quella fase, il contagio, come mai nel mese di aprile la situazione è profondamente cambiata? Gli ospiti alla fine di febbraio erano una settantina al 22 aprile sembrano essere 48, ci sono stati 15 decessi e poi sembrerebbe che sempre al 22 aprile sono stati segnalati 34 positivi al Covid ‐ 19. Cosa è successo per arrivare ad una situazione così grave?

E perché l'ordinanza N°49 del sindaco di Parabiago nei confronti di ATS per fornire i tamponi è arrivata solo il 13 aprile, ma anche, ciò vuol dire che prima del 13 i tamponi non erano disponibili o insufficienti per l’Albergo del nonno?

Queste domande attendono una risposta urgente e il nostro Consigliere Regionale Luigi Piccirillo le ha formalmente indirizzate all’Assessore Gallera e alla sua Direzione Generale. Il Consigliere Piccirillo chiede inoltre all’Assessorato di procedere senza escludere alcun tipo di azione nell’interesse della salute degli ospiti e di quanti operano all’interno dell’Albergo del nonno di Parabiago.

MoVimento 5 Stelle Parabiago

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro