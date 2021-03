Con l'Auser a fare il vaccino

Vaccinazioni anti-Covid: l'Auser di Parabiago ha organizzato un servizio di accompagnamento con i propri volontari, per accompagnare i cittadini nei punti vaccinali.

Tempo di Covid-19, tempo di bisogno di aiuto. Per varie necessità e in varie forme. E, ora, soprattutto per farsi accompagnare nei luoghi deputati ad erogare il servizio di vaccinazione. Consapevole della difficoltà di taluni nel raggiungerlo, l'Auser di Parabiago ha organizzato un servizio di accompagnamento con i propri volontari. Attiva sul territorio dal 1999, l'associazione ha deciso di aggiungere al già vasto novero dei servizi di supporto a persone che giacciono in situazione di fragilità anche quest'ulteriore tassello. "In questa fase di emergenza in cui il bisogno di persone anziane e sole chiamate a fare il vaccino Covid 19 si fa sentire - si legge in una nota del Comune - l'Auser si rende disponibile all'accompagnamento presso le strutture adibite alla campagna vaccinale in corso". La soddisfazione dell'Amministrazione comunale corre lungo le parole dell'assessore alle Politiche Sociali, Elisa Lonati: "L'associazione Auser - dice - offre già da alcuni anni un importante contributo volontario per il trasporto sociale rivolto alle persone più anziane, la crescente richiesta ci ha spinto nel tempo a stipulare e condividere una convenzione per regolamentare meglio il servizio, una scelta che oggi ci aiuta a gestire con maggiore puntualità la loro disponibilità all'accompagnamento per la campagna vaccinale in corso, a tutti loro, che ricordo svolgono questo servizio in modo volontario, va il ringraziamento della città e dell'Amministrazione".

