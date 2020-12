'Roveda' a fianco della Lilt

L'azienda Roveda 1955 di Parabiago ha voluto sostenere in modo concreto l'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori attraverso una donazione.

Di molti regali natalizi ha deciso di ricavarne uno soltanto. Di cuore e ad ampio beneficio sociale. L'azienda Roveda 1955 ha voluto sostenere in modo concreto l'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori attraverso una donazione. Con essa, spiega il Comune, "La Lilt organizzerà con i propri medici visite senologiche e dermatologiche gratuite presso la Farmacia comunale di Parabiago". Questo con una parte del denaro. Con l'altra, invece, Roveda sosterrà la Lilt nell'organizzazione di "Importanti progetti presso la pediatria dell'Istituto nazionale dei tumori dove Lilt, con il progetto Child Care, affianca bambini e adolescenti malati di tumore". Un gesto che naturalmente mette ampi sorrisi sulle labbra dei vertici del sodalizio da anni impegnato a prevenire e combattere ogni forma di patologia tumorale. "Dopo trent'anni di esperienza nel reparto di pediatria oncologica dell'ospedale - ha spiegato Marco Allosio, presidente Lilt di Milano Monza e Brianza - abbiamo imparato ad affiancarci in punta di piedi alle famiglie e ai loro bambini malati e dopo settant'anni di attività sanitaria a fianco dei cittadini di Milano e Provincia continuiamo a prenderci cura della loro salute grazie anche ad aziende come Roveda 1955". La voce di soddisfazione del Comune è nelle parole dell'assessore alle Politiche Sociali Elisa Lonati che rivolge un "Sentito ringraziamento" alla Roveda 1955 "Per aver pensato di donare alla cittadinanza parabiaghese visite oncologiche gratuite coinvolgendo Lilt in un gesto natalizio che evidenzia ancora una volta la capacità di attenzione e radicamento della nota azienda al nostro territorio". Un passo che Lonati legge anche come "Esempio di come fare impresa possa assumere un valore più ampio per la comunità".

