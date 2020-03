La spesa nel paese vicino?

Il sindaco di Arluno Moreno Agolli. "In merito alla spesa - dice - ci si può spostare nel punto vendita più vicino al posto di lavoro o a casa, anche se in un paese limitrofo".

La domanda è stata posta da non poche persone sui social. Sulla scorta del fatto che rifornirsi della spesa per i generi di prima necessità sia esigenza inderogabile: perchè, visto che ad Arluno vi sono solo due punti vendita per generi alimentari, non poter raggiungere quelli delle vicine Vittuone e Sedriano? Questo, osserva un utente sui social, "A fronte di una popolazione arlunese di circa dodicimila persone" e considerando "Che Vittuone e Sedriano sono accomunati dalla possibilità di luoghi dove fare la spesa". E allora, ha concluso, perchè non sfruttare la possibilità di questi centri nei territori vicini evitando così intasamenti che certo cozzerebbero contro le disposizioni sulla necessità di evitare assembramenti di ogni tipo per non gonfiare ulteriormente i muscoli del COVID-19? Il problema è emerso in un incontro tra i sindaci del Magentino a cui ha preso parte anche il primo cittadino arlunese, Moreno Agolli. "In merito alla spesa - dice - si specifica che ci si può spostare nel punto vendita più vicino al posto di lavoro o a casa, anche se in un paese limitrofo". Così hanno stabilito congiuntamente i sindaci del Magentino. Gli arlunesi preoccupati per la loro necessità di uscire dal territorio per recarsi a fare la spesa hanno quindi il via libera. Ovviamente con le rimanenti precauzioni del caso, prima tra tutte evitare gli assembramenti.