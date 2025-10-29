meteo-top

Calano gli studenti

Rispetto al 2024-25, gli studenti arlunesi sono diminuiti di ventotto unità passando da 1273 a 1245 con un'ulteriore diminuzione rispetto al 1306 dell'anno 2023-24.
Freccia in discesa, per il terzo anno di fila. L'approvazione del Piano per il diritto allo studio del comune di Arluno per l'anno 2025-26 ha fornito anche l'occasione per scattare una fotografia sulle dimensioni della popolazione scolastica cittadina. Rispetto al 2024-25, gli studenti arlunesi sono diminuiti di ventotto unità passando da 1273 a 1245 con un'ulteriore diminuzione rispetto al 1306 dell'anno 2023-24. Il solo dato in controtendenza, se si posa lo sguardo sullo specifico di ciascun plesso, concerne la scuola secondaria di primo grado Marconi passata dalle 353 unità del 2024-25 a 361 dell'anno scolastico attuale. Sul piano della scuola dell'infanzia, se la Girola passa da 160 a 153 e la Milena e Donato Greppi da 143 a 135, la Gattinoni sale invece di quattro unità passando da 37 a 41 per un totale di 329 studenti contro i 340 dello scorso anno. La primaria passa invece da 580 a 555 studenti con un passaggio da 294 a 272 per la Silvio Pellico e da 190 a 184 per la De Filippo. Ha invece imboccato la freccia verso l'alto la Moro portandosi da 96 a 99.

