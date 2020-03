Covid-19 a Cuggiono

Il paese registra purtroppo 3 decessi e un totale di 7 cittadini positivi.

Un weekend purtroppo molto intenso per la comunità cuggionese. In questi giorni infatti il paese paga, purtroppo, altri due decessi che portano a tre le morti per Coronavirus. Un male davvero 'maledetto', che si è diffuso silenziosamente in ormai ogni comunità, facendo perdere di vista anche i canali di trasmissione e creando ansie e paure.

I contagiati totali, per Cuggiono, ammontano a 7 e in questi giorni si sono create anche alcune situazioni di 'passaparola' sgradevoli che hanno insinuato malattie di alcuni illustri cittadini.

A partire da oggi, fino a data da destinarsi, seguendo quanto fatto anche nei paesi limitrofi, rimarranno chiusi cimitero e piattaforma ecologica.

Per chi vive solo o ha più di 65 anni, segnaliamo invece i servizi messi a disposizione dal Comune: https://comune.cuggiono.mi.it/informazioni-utili-ai-cittadini-di-65-anni...

Ancora una volta è giusto chiarire: i casi emersi sono frutto di un periodo di incubazione del virus dai 4 ai 14 giorni precedenti. La persona è contagiosa anche nel momento in cui è asintomatica (quindi potenzialmente uno pensa di poter andare in giro, perchè si sente bene, e intanto contagia altri). Per questo l’unica misura è l’autoisolamento.

Tutte le persone entrate in contatto con un paziente positivo vengono comunque avvisate da ATS per essere messe strettamente in quarantena, ma il consiglio è che tutti ipotizzino di essere stati a contatto con qualcuno di potenzialmente positivo, così da rimanere in casa ed evitare che, se per sbaglio positivi (anche se magari asintomatici), contribuiscano al diffondersi del virus.