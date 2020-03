COVID-19: un morto a Vanzaghello

La comunicazione ufficiale da parte del sindaco Arconte Gatti: "Un nostro concittadino, che era ricoverato a causa dei sintomi dovuti al Coronavirus, purtroppo ci ha lasciato".

Una notizia, purtroppo, triste. C'è, infatti, un decesso per Coronavirus a Vanzaghello. L'annuncio in un comunicato del sindaco Arconte Gatti: "Mi hanno comunicato che un nostro concittadino, che era ricoverato a causa dei sintomi dovuti al COVID-19, è venuto a mancare. E' la notizia che non avrei mai voluto ricevere e sono profondamente addolorato. Il mio primo pensiero va alla famiglia, alla quale porgo un forte abbraccio e le mie più sentite condoglianze, anche da parte di tutta la comunità. Vi siamo tutti vicini. E' un momento complicato, sono giorni difficili per le persone direttamente coinvolte, ma non dobbiamo farci prendere dallo smarrimento; dobbiamo reagire e continuare a fare ognuno la propria parte per superare questa emergenza. Rimaniamo a casa il più possibile per fermare il contagio; così facendo la situazione potrà gradualmente migliorare".