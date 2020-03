Castano in zone, per la spesa

Coronavirus: l'idea del sindaco Giuseppe Pignatiello, perché ci sono ancora situazioni che, purtroppo, non funzionano. Castano in 4 zone e ogni zona avrà un giorno per la spesa.

Scontrini da 2, 3 o 4 euro: "Tutto questo è inaccettabile e, altro non è, purtroppo, che senso di grande irresponsabilità". Non usa mezzi termini il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello; e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché in un periodo difficile e complicato come quello con cui ci stiamo confrontando (l'emergenza Coronavirus) è fondamentale e necessario che tutti i castanesi facciano la loro parte e, in modo particolare, si responsabilizzino. Così ecco che lo stesso primo cittadino ha deciso di attivarsi con un'ulteriore idea e indicazione, rivolta, appunto, alla popolazione. "Mi appello al buon senso di ciascuno di voi - commenta - Quello che ho pensato è di dividere la città in 4 zone ed ognuna di queste avrà un giorno indicato durante il quale poter andare a fare la spesa. Non ha senso adottare misure drastiche senza la responsabilità delle persone; non ha senso limitare gli spostamenti per urgenze e, poi, affollare i centri commerciali. Lo ripeto, è qualcosa di inaccettabile vedere scontrini di spese da 2, 3 o 4 euro. Vogliamo lavorare tutti nella stessa direzione, per uscire il prima possibile da questa complessa situazione. Non si tratta, ovviamente, né di un obbligo né di un'ordinanza, ma è una scelta di totale rispetto per chi sta combattendo contro il virus e per chi, purtroppo, oggi non c'è più, senza nemmeno il diritto di ricevere l'ultimo addio. Se non l'avete capito, stiamo affrontando una battaglia che solo restando uniti possiamo vincere. Mi fido di voi, sono certo del vostro senso di responsabilità. E non voglio pentirmene".

ECCO LA SUDDIVISIONE DELLA CITTA'

ZONA 1 (giorno, martedì) - confine nord canale Villoresi, confine sud via Tadini - via Acerbi - via Vittorio Veneto - via per Turbigo.

ZONA 2 (giorno: mercoledì) - confine ovest FNM, confine sud canale Villoresi. (comprende Cascina Saronna).

ZONA 3 (giorno, giovedì) - confine nord via Tadini - via Acerbi - via Vittorio Veneto - via per Turbigo.

ZONA 4 (giorno, venerdì) - confine est FNM (comprende anche via della Valle, Mulino al Monte e Mulino al Ponte - Casa delle barche).