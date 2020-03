COVID-19: altro morto a Magnago

La situazione in paese: "Si comunica che, purtroppo, un altro nostro concittadino è mancato. I contagiati sono 7 di cui 2 deceduti ed i nuclei familiari segnalati in quarantena sono 12".

Il messaggio del sindaco Carla Picco, per informare la cittadinanza della situazione Coronavirus nel capoluogo e in frazione. "Ora è pervenuto il nuovo aggiornamento di ATS sui contagiati da COVID-19 della nostra comunità. Si comunica che, purtroppo, un altro nostro concittadino è mancato, alla famiglia il nostro abbraccio sincero e affettuosa vicinanza. Invito tutti a restare a casa, uscire solo lo stretto necessario, solo così i contagi si fermeranno. Per quanto riguarda la situazione dei contagi, ad oggi si comunica che i contagiati sono 7 di cui 2 deceduti, ed i nuclei familiari segnalati in quarantena sono 12. Restate a casa. E' l'unica medicina davvero efficace. Rispettiamo il dolore delle famiglie così duramente provate, restando a casa".