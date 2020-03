COVID-19 Castano: nuovi divieti

Una presa di posizione netta e precisa quella del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. Ecco nuove misure restrittive in vigore da oggi, all'interno dell'ordinanza 'Cura-Castano'.

Un messaggio chiaro e preciso. Una presa di posizione netta e mirata, quella del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, perché "La situazione e critica. Non voglio più stare qui ad aspettare decisioni che tardano ad arrivare. Così, nel pieno rispetto, che ho sempre avuto e che continuerò ad avere, delle istituzioni, ho firmato l'ordinanza 'Cura-Castano' con misure più drastiche e restrittive rispetto a quelle in vigore. Questo dal momento che mi sta a cuore la salute e la vita di tutti i miei concittadini; confidando, intanto, che Governo e Regione adottino presto nuove misure di contenimento al diffondersi del Coronavirus". Più nello specifico, allora, ecco che, d'ora in avanti, in città ci sarà divieto assoluto di passeggio (anche con animali da compagnia) e attività sportiva oltre i 200 metri dal proprio domicilio/residenza/abitazione, ancora niente più utilizzo dei giochi e delle attrezzature di tutti i parchi e giardini pubblici, così come sarà vietato l'uso di panchine su ogni area pubblica del territorio comunale, fino alla limitazione dell'area cani (2 persona alla volta e massimo 10 minuti), al divieto di stazionare in zone pubbliche o private ad uso pubblico, ad eccezione di spazi in prossimità di servizi pubblici aperti o esercizi adibiti alla vendita di prodotti secondo il DPCM 11 marzo 2020, mentre l'approvigionamento dovrà essere esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare e, in parallelo, ecco anche la chiusura del cimitero e delle casette dell'acqua. "Controlleremo e monitoreremo ogni situazione, pronti ad intervenire qualora non vengano rispettate tali direttive - conclude il primo cittadino castanese".