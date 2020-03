Il comunicato del sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco: "Contrariamente a quanto diffuso a mezzo stampa e social, non sono pervenute ai Comuni mascherine da distribuire".

Mascherine: facciamo chiarezza. Ecco, allora, il messaggio del sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco: "Si informa la cittadinanza e le attività produttive del territorio che, contrariamente a quanto diffuso a mezzo stampa e social, non sono pervenute ai Comuni mascherine da distribuire né al personale impegnato nelle attività di supporto e assistenza alla popolazione, quali dipendenti comunali, Protezione Civile e volontari, cui ha faticosamente provveduto il Comune anche grazie ad azioni di gratuità, produzione e fornitura, né per la popolazione e per le attività produttive. Ho da giorni preso contatti ed avviato possibili collaborazioni per la fornitura di mascherine sia a livello locale che regionale e addirittura internazionale. In attesa di capire se le difficoltà contingenti, sia di reperimento sia di sdoganamento, ci consentiranno di reperire le mascherine, rinnovo l’invito alla popolazione a restare a casa il più possibile e ove strettamente necessario ad uscire utilizzando, ove non in possesso di mascherine acquistate prima dell’emergenza, ad auto confezionarsene alcune, secondo le indicazioni diffuse anche nei servizi dei principali telegiornali: ricordo che la funzione delle mascherine è fisica e volta ad evitare che noi con le nostre goccioline di saliva possiamo contagiare gli altri, contaminare oggetti, maniglie e altro. Quindi uscire solo se davvero è necessario ed improrogabile ed avendo la massima cura per sé e per gli altri. Ogni aggiornamento anche sul tema mascherine, sarà prontamente diffuso alla cittadinanza".