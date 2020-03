"Solo comunicazioni ufficiali"

Il messaggio del sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti, alla cittadinanza: "Non spargete informazioni non ufficiali. Ogni sviluppo verrà prontamente segnalato".

"Vi chiedo gentilmente di non spargere informazioni non ufficiali": il messaggio arriva direttamente dal sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti. Un appello e un invito a tutta la cittadinanza, affinché, appunto, non siano messe in giro voci non veritiere su quella che è la reale situazione legata al Coronavirus in paese. "In virtù dello sviluppo su quanto sta accadendo - si legge nella note - ricordo che eventuali aggiornamenti della Prefettura in merito allo sviluppo dei contagiati da COVID-19 nella nostro comune verranno prontamente segnalati alla cittadinanza. Al momento, come già annunciato, è presente un solo caso sul nostro territorio. Sono, inoltre, in contatto con i medici del paese per avere eventuali aggiornamenti in tempi brevi. Vi chiedo, pertanto, di non spargere informazioni non ufficiali. La possibile modifica del numero dei contagiati, comunque, non deve in alcun modo cambiare gli atteggiamenti previsti dallo stato di emergenza nazionale: è assolutamente fondamentale rimanere a casa ed uscire solo ed unicamente in caso di estrema necessità. Rinnovo, infine, la necessità di ricevere eventuali domande solo mediante i canali istituzionali previsti, per potervi rispondere in maniera efficiente. Tutti possiamo contribuire a superare questa emergenza".