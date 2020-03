COVID-19: un morto a Turbigo

Una persona è deceduta e tre sono positive al Coronavirus. L'appello del sindaco: "Non è il momento delle passeggiate. State a casa. Serve che tutti ci responsabilizziamo".

"E' tempo che tutti quanti ci responsabilizziamo. Bisogna stare a casa, le passeggiate e le uscite rimandiamole a quando tutto sarà finito, ma se non si comincia a rendersi davvero conto che serve seguire le indicazioni e le direttive che ci stanno dando, qui, purtroppo, sarà questione di mesi". Lo dice e lo ripete con forza e decisione il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia; un nuovo e mirato appello, perchè, mai come oggi, è fondamentale che ognuno faccia la sua parte. "Il Comune c'è, però dobbiamo andare tutti nella stessa direzione - afferma il primo cittadino". I casi registrati in paese vedono tre persone positive al Coronavirus, più, purtroppo, dalle scorse ore c'è anche da registrare un decesso; oltre ovviamente a quei cittadini che si trovano in quarantena. "Siamo in contatto costante con ATS e con i vari canali istituzionali - spiega Garavaglia - Stiamo mettendo in campo ogni forza possibile per affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza. Gli uffici comunali, inoltre, riceveranno solo su appuntamento. Adesso non è il momento delle passeggiate, adesso è il momento di rispettare le norme e i divieti".