Un servizio già in essere da qualche tempo, ma che mai come oggi, con l'emergenza Coronavirus, diventa di grande efficacia. I medici di base in campo a fianco dei pazienti.

L'iniziativa non è nuova (perché, in fondo, la stavano già utilizzando da qualche tempo), ma mai come oggi (nella situazione di emergenza legata al Coronavirus con la quale ormai da giorni ci stiamo confrontando) risulta fondamentale e di grande efficacia. Ricette elettroniche: un aiuto ed un sostegno in più per far sì che la gente, seguendo quelle che sono le direttive a livello nazionale, resti in casa. "Come medici di base - spiega il dottor Bruno Perrone - abbiamo adottato, appunto, questo sistema. Più nello specifico, i pazienti tramite mail ci inviano le loro richieste di farmaci e, una volta ricevute, rispondiamo, sempre via mail, inviando all'indirizzo di posta elettronica dello stesso o di un loro familiare la ricetta, così che possano, poi, stamparla per il ritiro del medicinale oppure mostrandola direttamente anche dal telefono cellulare. Un servizio importante e che, allo stato attuale, risulta ancora più significativo, perché evita che i cittadini si muovano, con il rischio di poter essere contagiati dal virus. Pure per quanto concerne l'attività ambulatoriale, prosegue, però regolarizzando gli ingressi. Serve che tutti collaborino e adottino le specifiche e apposite misure in atto".