Emergenza COVID-19: rinviata la Tari

L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Pignatiello e dall'assessore Alessandro Landini: "Un atto doveroso e dovuto nei confronti di cittadini, commercianti e imprese".

Come l'hanno definito, da una parte il sindaco Giuseppe Pignatiello, dall'altra l'assessore Alessandro Landini, ma più in generale tutta l'Amministrazione comunale, si tratta di un atto doveroso e dovuto nei confronti dei cittadini e dei commercianti. E così ecco che per far fronte alla delicata emergenza Coronavirus, al di là dei continui avvisi e messaggi che invitano al rispetto delle direttive e dei divieti in corso ed ai vari servizi e iniziative messe in atto, la squadra di governo di Castano ha preso l'importante decisione di rinviare il pagamento della Tari. "La situazione con la quale ci stiamo confrontando, infatti - spiega Landini - oltre a mettere a rischio la salute di ciascuno di noi, pone evidenti difficoltà in termini economici. Per questo che, nei giorni scorsi, abbiamo speso il nostro tempo anche a trovare soluzione che andassero incontro alle imprese ed ai castanesi. Molto positivo è stato il confronto avuto con il Consorzio dei Navigli, con il quale si è, appunto, deciso di sospendere il pagamento della Tari. Una misura che dovevamo alla cittadinanza, alle aziende ed ai commercianti". "Un risultato certamente importante - conclude il sindaco - Una scelta che era dovuta e doverosa nei confronti di tutti. Questo non è il periodo dello scontro, della politica, delle diversità e delle divergenze; questo è il momento di lavorare assieme per il bene della comunità. E' l'ora di stare in silenzio e di fare ciò che serve, aiutando il più possibile Castano a crescere".