La moto ai tempi del Covid-19

La Piscina di Cuggiono è chiusa a tutti gli effetti fino al 3 aprile compreso, come da ordinanza ministeriale, ma ha bisogno di manutenzione e un quotidiano controllo.

Si, sono uscito in moto! Aspettate a scatenarvi, leggete prima fino in fondo. L’ho fatto per andare al lavoro. La Piscina di Cuggiono è chiusa a tutti gli effetti fino al 3 aprile compreso, come da ordinanza ministeriale, ma ha bisogno di manutenzione e un quotidiano controllo agli impianti per evitare danni irreparabili che potrebbero non permettere la regolare apertura quando l’emergenza sarà finita. Ho usato la moto, normalmente come mezzo di trasporto, come fanno in molti che non possiedono alternativa oltre alle due ruote per recarsi al lavoro. Avrei potuto prendere i mezzi, scomodi sicuramente, ma anche, in questo caso, molto più rischiosi per la trasmissione del virus. Potevo prendere l’auto Diesel euro 3 ma oltre ad inquinare, decisamente non un problema in questo momento, la multa sarebbe stata sicura; così la moto è diventata la scelta a mio parere giusta. Totale isolamento dal resto del mondo garantito dal casco e dai guanti dal box fino alla porta della piscina e viceversa, nessuna pausa o sosta inutile, quindi impossibile contagio. Certo la moto è pericolosa, come qualcuno sostiene, ma se usata con l’adeguata prudenza lo è come qualunque mezzo, piedi compresi, quando la sfiga, o l’incosciente al cellulare mentre guida, ci mette lo zampino. Giusto e solo tredici chilometri all’andata e tredici al ritorno lungo la via più breve, strada che avrei evitato, se possibile, per stare davvero a casa come tutti dovremmo fare evitando uscite inutili e per futili motivi. La Moto è divertimento, ma anche un mezzo di trasporto che va usato responsabilmente, in questo caso solo per necessità. Aspettiamo solo che questo incubo del COVID19 finisca, aspettiamo di tornare a nuotare e anche ad usare la moto per divertimento.