Q-Setup, per 'sportive' di successo

Una passione che inizia da lontano, seguendo l’esempio del padre. Marco Quaglia e il grande e attento lavoro per le vittorie sulle quattro ruote.

Una passione che inizia da lontano, seguendo l’esempio del padre. “È il 1978, mio papà e l’attività che apre ufficialmente i battenti - racconta Marco Quaglia - All’inizio, solo gommista, con un occhio e un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e del servizio. Poi ecco che arrivo anche io, è il 2004, e fin da subito l’interesse si sposta pure verso le auto sportive. L’aspetto che più mi incuriosisce è il setting delle sospensioni, perchè elemento principale per ottimizzare la performance delle vetture in pista. E, più nello specifico, l’auto che più si presta in questa direzione è la Lotus 1-11, la prima sulla quale comincio a studiare. Passa, insomma, il tempo, fino al 2015 quando, come ulteriore conferma della bontà della nostra attività, vinco come pilota la prima edizione del campionato Italiano Aci Csai Time Attack Series con una vettura da noi sviluppata su telaio 1-11”. Da quel successo, sono moltissimi gli appassionati e i piloti che si sono affidati a ‘Q-Setup’ per migliorare la performance dei loro mezzi. “I successi che arrivano negli anni, alla fine, sono davvero tanti, tra cui il Time Attack European Series conquistato al Nurburgring con una Honda S2000 Turbo nel 2017 - prosegue Marco - Senza dimenticare come anche quest’anno le nostre vetture hanno concluso al primo posto vari campionati, tra cui il Lotus and Light cars challenge, la Lotus Speed Championship, il Time Attack Series Italia, collezionando oltre 25 podi totali. Ad oggi, quindi, la nostra realtà si attesta tra le migliori in Europa per l’ottimizzazione del lavoro delle sospensioni, ma le tante collaborazioni e l’esperienza acquisita a 360° nell’ambito motorsport ci permettono di metterci all’opera con grande perizia su tutti gli aspetti relativi alla performance e sopratutto sulla manutenzione delle auto ordinarie”.

