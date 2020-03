Arluno in 'diretta'

Il profilo social 'Sei di Arluno news' ha pensato di organizzare un'apposita serata telematica. L'appuntamento dato ai cittadini è per lunedì 16 marzo alle 20.45.

I dubbi sono molti, le domande, quindi, altrettante. Anche Arluno si trova a fare i conti con l'emergenza Covid-19. Ma, per gestire l'emergenza davvero come un problema che riguarda tutti, è importante parlarne. Che le domande di qualcuno diventano risposte per tutti e rinforzano il bagaglio di una battaglia antivirus personale e comune al contempo. E così il profilo social "Sei di Arluno news" ha pensato di organizzare, al riguardo, un'apposita serata telematica. L'appuntamento dato ai cittadini è per lunedì 16 marzo alle 20.45. In quell'occasione potranno ricevere direttamente dal primo cittadino Moreno Agolli dettagli sull'emergenza "e avrete-modo spiegano gli organizzatori dell'iniziativa - di partecipare alla discussione facendo domande in diretta". Per collegarsi basterà avere uno smartphone, un tablet o un personal computer. Una serata da cui vi sarà l'opportunità di avere qualche utile cognizione e risposta in più rispetto alla gestione di una situazione che, mai come ora, esige informazioni opportune e puntuali.