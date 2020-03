Una foto da... casa

L'originale idea dell'Amministrazione comunale e della Pro Loco per superare il delicato momento di emergenza Coronavirus. Immagini da casa da pubblicare, poi, su Facebook.

Un messaggio forte e chiaro "Uniti in ogni momento. Forza Turbigo"; un'idea, poi, che partendo dal delicato momento con cui ci stiamo confrontando (l'emergenza Coronavirus e le conseguenti limitazioni, tra le quali il dover restare in casa) vuole essere di sostegno e di condivisione con i cittadini tutti. Immortalate con scatti fotografici attimi di allegria, gioco e affetto in famiglia: è questa, alla fine, la singolare e particolare iniziativa pensata e promossa dall'Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, per superare e farlo assieme, appunto, questo periodo critico. Più nello specifico, chi vorrà aderire lo potrà fare inviando la propria foto all'indirizzo mail iorestoacasa [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it con nome e cognome delle persone presenti nell'immagine; quindi, gli scatti ricevuto dal 13 al 18 marzo, verranno, successivamente, pubblicate il 20, mentre quelle che arriveranno dal 19 al 25, compariranno il 27 (la pubblicazione sarà sulla pagina Facebook del Comune di Turbigo, dove si potrà mettere 'mi piace' alla fotografia che più di altre vi suscita emozioni). Ma non è finita qui, perché le stesse saranno, infine e in futuro, esposte in una mostra fotografica. Per maggiori informazioni, comunque, contattare la Pro Loco al 338/1101632 oppure tramite mail a info [at] prolocoturbigo [dot] it.