COVID-19: fondi per gli ospedali

Una raccolta con la Fondazione degli Ospedali onlus: fino ad oggi sono arrivati 250 mila euro che serviranno per l'acquisto di di materiale e apparecchi per combattere il Coronavirus.

Uniti per combattere e sconfiggere il Coronavirus. Le parole d'ordine, mai come oggi, sono responsabilizzazione, concretezza e e impegno. E, in questo senso, allora, si sta muovendo tutto il nostro territorio che, proprio nelle scorse ore, ha avviato una raccolta fondi straordinaria con la Fondazione degli Ospedali onlus (insieme alla ASST Ovest Milanese) e che servirà, appunto, per le esigenze degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta, per l'acquisto di materiale, appunto, per affrontare la battaglia al COVID-19. Fino ad ora, dunque, la cifra è di 250 mila euro, di cui 100 mila da Legnano e 150 mila nei Comuni di Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Buscate e Cuggiono, arrivati in soli due giorni dagli imprenditori. "Oggi abbiamo già girato all'ufficio acquisti 30 mila euro - spiegano - da usare per comprare materiale necessario ai nosocomi. Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi". Forza, allora, ciascuno di noi può dare il suo contributo, per superare assieme l'emergenza. Chi volesse dare il proprio sostegno, lo potrà fare al codice IBAN: IT05B050342021100000000689.