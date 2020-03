Sospeso il mercato

Il tradizionale e classico appuntamento del giovedì a Castano, domani (12 marzo) non ci sarà. La decisione presa nelle scorse ore. Un'ulteriore scelta per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Niente mercato domani (giovedì) a Castano Primo. La notizia è stata data direttamente dal sindaco Giuseppe Pignatiello attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. Un ulteriore scelta, insomma, per far fronte il più possibile all'emergenza Coronavirus con la quale si sta confrontando tutto il nostro Paese. "Attraverso quelle che sono le varie indicazioni arrivate - dice il primo cittadino castanese - E grazie anche a Confcommercio per la disponibilità dimostrata e per la collaborazione sempre positiva, il classico e tradizionale mercato del giovedì, domani (12 marzo), non ci sarà. Sarebbe risultato troppo difficile, infatti, non permettere quelli che sono i vari assembramenti e, pertanto, per forza maggiore, siamo costretti a dare questa comunicazione".