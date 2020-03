"A disposizione della comunità"

"Visto che per le prossime tre settimane sarò chiuso, se è possibile e ce ne fosse bisogno mi rendo disponibile per la comunità, consegne spesa, bollette da pagare o cose simili".

Che sia un dramma e un'emergenza è chiarissimo. Ma il fenomeno del Covid 19 diventa anche l'occasione per rinsaldare legami sociali, sia pure adottando le dovute precauzioni. E per aprire il cuore alle disponibilità della propria comunità con un sincero slancio solidale. Accade così che un commerciante di San Giorgio su Legnano costretto dal drammatico momento a dover chiudere l'attività scriva al sindaco Walter Cecchin mettendosi a completa disposizione: "Ciao Walter - scrive - visto che per le prossime tre settimane sarò chiuso, se è possibile e ce ne fosse bisogno mi rendo disponibile per la comunità, consegne spesa, bollette da pagare o cose simili". Operazioni di routine ma che, per la volontà di compierle da parte di persone di buon cuore in piena epoca emergenziale, diventano gesti grandissimi volti ad amplificare la rete di sicurezza sociale. Dal canto suo, Cecchin, dopo avere reso nota la disponibilità di questo commerciante, ha voluto condividere la sua lietezza con i sangiorgesi per sapere di poter contare su una comunità in cui ognuno è abbracciato all'altro pronto a darsi una mano. "In questo non facile momento - ha scritto - ricevere questi messaggi ci fa capire il vero valore elle persone e l'importanza della comunità". E consegna una certezza: che, contro i rapporti sociali sinceri e solidali, il coronavirus non avrà scampo.