COVID-19: vigili in campo

Servizi specifici e mirati di controllo, monitoraggio e sensibilizzazione da parte della Polizia locale. Cartelli al mercato e nei parchi e attività di verifica in città e nei luoghi pubblici.

Le parole d'ordine saranno monitoraggio, attenzione e informazione. Perché mai come oggi, in un periodo di vera e propria emergenza nazionale, è fondamentale che ogni singolo cittadino si responsabilizzi e capisca l'importanza delle norme e delle regole in atto. E in questo senso, allora, ecco che la Polizia locale di Castano Primo è fin da subito scesa in campo e continuerà a farlo anche per i prossimi giorni e per il futuro con una serie di attività e azioni mirate e specifiche. "L'impegno è e sarà massimo - spiega il comandante Massimo Masetti - Proprio in queste ore, ad esempio, abbiamo preparato dei volantini, con gli accorgimenti da tenere per evitare il diffondersi del Coronavirus, che verranno lasciati agli ambulanti del mercato settimanale del giovedì, affinché siano esposti sui vari banchi, così da tenere aggiornata la popolazione". Nello stesso tempo, poi, gli agenti svolgeranno servizi specifici, appunto, al mercato, con l'obiettivo principale di sensibilizzare ulteriormente le persone. "Quindi - ribadisce Masetti - il lavoro verrà strutturato, ovviamente, anche per ciò che concerne i controlli nei locali pubblici, per verificare che siano rispettate le varie direttive e per proseguire nell'azione di informazione. Ancora, pure per i parchi pubblici sono stati predisposti, da una parte accertamenti, dall'altra una serie di locandine con le specifiche indicazioni sui comportamenti da seguire, che verranno apposte nei diversi punti".