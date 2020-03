Nell'emergenza... il silenzio

Il Consiglio comunale è stato sciolto dal commissario dottoressa Lucia Falcomatà ma nè lei nè nessuno altro, al momento, ha un volto e un'autorità per parlare ai cittadini.

Se tutta Italia è in un momento di grave instabilità sanitaria e sociale, vi è un caso ancora più complesso in questo momento di crisi: Cuggiono. Il paese del castanese, infatti, oltre a dover fronteggiare come tutti gli altri comuni del territorio le ansie e le normative per cercare di arginare il Coronavirus, ha anche un un problema non secondario: non ha più punti di riferimento. Il Consiglio comunale è stato sciolto dal commissario dottoressa Lucia Falcomatà ma nè lei nè nessuno altro, al momento, ha un volto e un'autorità per parlare ai cittadini.

Se negli altri comuni, infatti, sono i Sindaci a dare indicazioni e tranquillizzare i cittadini con post, videomessaggi e risposte ai cittadini, a Cuggiono nessuno parla... lasciando così un senso ancora più di vuolto in tutti.