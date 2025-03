Soldadino e Chiaramonte eletti per FdI

L’evento, tenutosi nella Sala Mangiaotai di Villa Annoni, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti locali e nazionali del partito, tra cui l’onorevole Lucrezia Mantovani e l’eurodeputato Mario Mantovani.

Domenica 23 febbraio si è svolto a Cuggiono il Congresso Comunale di Fratelli d’Italia, un’importante occasione di confronto politico e di rafforzamento della presenza del partito sul territorio. L’evento, tenutosi nella Sala Mangiaotai di Villa Annoni, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti locali e nazionali del partito, tra cui l’onorevole Lucrezia Mantovani e l’eurodeputato Mario Mantovani.

Durante l’assemblea, sono stati eletti i nuovi referenti del partito per i due comuni coinvolti: Giuliana Soldandino guiderà la sezione di Cuggiono, mentre Osvaldo Chiaramonte sarà il nuovo rappresentante per Bernate Ticino. La loro nomina rappresenta un passo significativo per il consolidamento della presenza di Fratelli d’Italia nella zona, con l’obiettivo di rispondere sempre più efficacemente alle esigenze della comunità locale.

Nel corso del congresso, i partecipanti hanno discusso delle sfide politiche e amministrative del territorio, confrontandosi su strategie e proposte per il futuro. L’onorevole Lucrezia Mantovani ha sottolineato l’importanza di un partito radicato e vicino ai cittadini, mentre l’eurodeputato Mario Mantovani ha evidenziato il valore del dialogo con le istituzioni europee per sostenere le istanze locali.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, a testimonianza dello spirito di collaborazione e unità che caratterizza Fratelli d’Italia sul territorio.

