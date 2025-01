Un'interrogazione sulla mensa: "Perchè i paesi vicini pagano molto meno?"

La consigliera Soldadino di Fratelli d'Italia ha posto diverse domande all'Amministarzione per ottenere chiarimenti e garantire trasparenza sulla questione dei buoni pasto. "Ecco la differenza con i Comuni vicini!"

La consigliera comunale Giuliana Soldadino, in rappresentanza del gruppo Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione formale all’Amministrazione Comunale di Cuggiono per ottenere risposte chiare e trasparenti sull’incremento del costo della mensa scolastica nelle scuole pubbliche di Cuggiono e Castelletto.

Durante una riunione tenutasi il 16 gennaio 2024 tra i referenti dei genitori e l’Amministrazione Comunale, è emerso un improvviso aumento del costo del buono pasto da 5,80 a 6,50 euro a partire dal 2025. Questo incremento, che ha destato sorpresa e preoccupazione tra le famiglie, è stato comunicato esclusivamente tramite l’app di pagamento, senza alcuna comunicazione preventiva ufficiale.

Nonostante le spiegazioni dell’Amministrazione, l’aumento del costo dei pasti ha suscitato malcontento tra i genitori, soprattutto perché avvenuto in corso d’anno scolastico, una scelta ritenuta poco opportuna.

La consigliera Soldadino ha posto diverse domande per ottenere chiarimenti e garantire maggiore trasparenza sulla questione:

- Mancata Comunicazione Preventiva: Perché le famiglie non sono state avvisate in modo adeguato e tempestivo?

- Informazioni Incomplete sul Sito Comunale: Per quale motivo i dettagli aggiornati sul costo della mensa e le fasce di agevolazione non sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune?

- Agevolazioni per le Famiglie Bisognose: Quali sconti e percentuali di riduzione vengono applicati in base al coefficiente ISEE?

- Esplorazione di Alternative Più Economiche: Sono state prese in considerazione altre soluzioni per contenere i costi?

- Gestione delle Insolvenze: A quanto ammontano i crediti insoluti dovuti da famiglie inadempienti e quali misure intende adottare l’Amministrazione per evitare che il costo ricada su chi paga regolarmente?

Un aspetto sottolineato nell’interrogazione è la differenza tra le tariffe applicate a Cuggiono e quelle di altri comuni vicini, dove i costi per pasto risultano inferiori:

- Inveruno: 5,40 euro

- Corbetta: 5,80 euro

- Turbigo: 5,56 euro

- Castano Primo: 4,75 euro

Questo confronto solleva interrogativi sulle scelte amministrative adottate e sulla possibilità di rinegoziare tariffe più favorevoli per le famiglie cuggionesi.

L’interrogazione mira a ottenere risposte chiare dall’Amministrazione Comunale affinché venga garantita una maggiore trasparenza nella gestione del servizio mensa. In un momento di difficoltà economica per molte famiglie, è fondamentale adottare soluzioni che bilancino il bilancio comunale senza gravare eccessivamente sui cittadini.

