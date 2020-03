Chiuso il ponte 'stretto'

Una settimana di 'stop', fino al 15 marzo. Operai al lavoro per il ripristino delle giunture e la posa di un nuovo asfalto. Cartelli di avviso e deviazioni per informare gli automobilisti.

'Stop' di una settimana. Si chiude quello da tutti conosciuto come il ponte 'stretto' sul Canale Villoresi all'uscita da Nosate verso Lonate Pozzolo e la provincia di Varese. Da oggi (9 marzo) e fino al 15, dunque, non si potrà transitare perché verranno messi in campo una serie di interventi sulla struttura e, più, nello specifico per quanto concerne le asfaltature. "Si tratta di lavori di ripristino alle giunture e, in parallelo, per la realizzazione del nuovo asfalto - spiega il sindaco nosatese, Roberto Cattaneo".