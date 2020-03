Il controllo continua con le mascherine

Emergenza Coronavirus: una serie di accorgimenti messi in atto dalla Polizia locale, per tutelare e salvaguardare il personale e la popolazione durante i vari servizi.

Stop, per ora, agli accertamenti con l’utilizzo di apparecchiature etilometriche e per sostanze psicotrope, ma controlli e monitoraggio che proseguono in maniera costante e quotidiana su tutto il territorio con l’ausilio delle apposite mascherine e di tutte le necessarie e specifiche misure in ottica di prevenzione e tutela dello stesso personale, degli automobilisti e della cittadinanza intera. Se da una parte, insomma, il lavoro e l’impegno saranno, come sempre, massimi, dall’altra, inevitabilmente, l’emergenza Coronavirus ha fatto scattare anche al comando di Polizia locale di Turbigo e Nosate una serie di accorgimenti sia durante i servizi esterni sia per ciò che concerne l’attività d’ufficio. “Dopo avere valutato ogni singolo dettaglio di quanto sta avvenendo, si è deciso di mettere in atto alcune accortezze, al fine di salvaguardare la salute degli agenti e, in parallelo, della popolazione - spiega il comandante Fabrizio Rudoni - Precisamente, in questa fase, sono sospese tutte le verifiche con l’uso di etilometro e per sostanze stupefacenti, quindi è stato disposto che le pattuglie d’istituto siano esclusivamente di viabilità e verifica soste, oltre alla perlustrazione del territorio, limitando il più possibile il contatto con l’utenza, fatte salve, ovvio, le violazioni palesi e non differibili.”. E, come detto, durante il lavoro su strada, il personale dovrà avere sempre con sé la mascherina data in dotazione, nonché i guanti monouso da indossare esclusivamente in caso di necessità. Non solo, però, perché c’è pure l’attività interna. “In tale senso - conclude Rudoni - al comando ci stiamo muovendo cercando di regolarizzare la presenza degli utenti, ossia facendo transitare una persona alla volta e con la porta d’accesso (dalla strada all’anticamera) che resterà aperta durante l’orario di ricevimento, per il giusto ricambio d’aria. Nello stesso tempo, inoltre, l’utenza dovrà rimanere ad una distanza di circa 2 metri dall’addetto al front line, questo, lo ribadisco, per una questione di tutela di ambo le parti”. (Foto di Franco Gualdoni)

IL COMANDANTE FABRIZIO RUDONI