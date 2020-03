Incensurato con la droga

Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Busto Arsizio. Lui è un cittadino di Castano Primo: aveva 14 panetti di cocaina erano nascosti nella sua auto.

Piastrellista prima, disocuppato poi, ma il suo tenore di vita non poteva passare inosservato. E, alla fine, non è passato inosservato nemmeno ai poliziotti di Busto Arsizio, che lo hanno arrestato perché in auto erano nascosti ben 14 panetti di cocaina di elevato grado di purezza, coperti da uno strato di caffè in polvere per sviare il fiuto dei cani. Lui è un cittadino di Castano Primo, incensurato e residente in una bella casa con moglie, figli e veicoli di grossa cilindrata sempre nuovi. L'episodio è dei giorni scorsi quando, appunto, gli agenti del commissariato bustocco, con la collaborazione anche dei dei cani della Guardia di Finanza di Malpensa, hanno fatto visita all'uomo mentre si trovava nella abitazione e, qui, dopo che lo stesso ha negato di avere la droga nascosta in auto, ecco che da una successiva ispezione in autofficina i poliziotti hanno rinvenuto i panetti. Come detto, 14 in totale per un peso complessivo di circa 15 chilogrammi. Il castanese, quindi, è stato arrestato e la moglie, che era in auto con lui, è stata denunciata. Ora gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore, dovranno ricostruire il ruolo dell’uomo nel traffico, il canale di approvvigionamento e la destinazione. Non è da escludere che la sostanza fosse indirizzata alle fiorenti attività di spaccio nei boschi della zona.