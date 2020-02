Quaresima 'online'

In quasi tutti i nostri paesi, infatti, o con le radio locali o con le dirette facebook sui canali ufficiali parrochiali sarà possibile assistere sia alle messe di quaresima.

Mai, forse, nella storia millenaria della Chiesa ci si era trovati a non poter iniziare la Quaresima con il divieto di celebrazione delle messe pubbliche. Sì, perchè anche nei periodi di peste di manzoniana memoria, apposite colonnine votive, nelle piazze o verso i campi, permettevano ai fedeli di ritrovarsi per celebrare l'Eucarestia tra di loro.

Invece, quest'anno, in tutta la nosta Diocesi, la prima e forse la seconda domenica di Quaresima saranno a 'porte chiuse'. Anzi, per la precisione, a chiese aperte ma messe private. La fortuna vuole che la tecnologia permette a tutti di ovviare, in qualche modo, con soluzioni originali ma anche molto significative.

In quasi tutti i nostri paesi, infatti, o con le radio locali o con le dirette facebook sui canali ufficiali parrochiali o su quelli dei sacerdoti, sarà possibile assistere sia alle messe prefestive che a quelle domenicali, lasciando spazio alle 11 di domenica 3 marzo, alla messa solenne dell'Arcivescovo Mario Delpini, per la particolare occasione in diretta su RAI3.