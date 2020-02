Cuggiono, voto il 31 maggio?

La data non è ancora ufficiale, manca il decreto attuativo, ma sembra sempre più certo che i cuggionesi saranno chiamati alle urne domenica 31 maggio 2020.

Se la Regione e buona parte del Nord Italia si ferma... gli incontri (privati) e le telefonate a Cuggiono continuano a ridisegnare la geografia politica cittadina. Sì, perchè dopo l'insediamento del commissario dottoressa Lucia Falcomatà il paese si avvia sempre più velocemente verso una nuova tornata elettorale amministrativa. La data non è ancora ufficiale, manca il decreto attuativo, ma sembra sempre più certo che i cuggionesi saranno chiamati alle urne domenica 31 maggio 2020. Dopo il voto del 11 giugno 2017 tante cose, soprattutto nel centro destra cittadino, sono cambiate. Ipotesi è sicuramente troppo presto per formalizzarle ma se il voto, come sembra, sarà confermato, il tempo per strutturare le liste è davvero poco, pochissimo.