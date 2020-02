Lo spettacolo della compagnia della Carruccia e volto a ricordare la figura di Gelsomina Verde, vittima della camorra. E a seguire, l'intervento di Luisa Zanetti.

Sarà prima di tutto un ricordarla in modo commosso. Ma sarà, in modo particolare, ribadire un concetto chiave: la bandiera della legalità deve sempre essere tenuta alta da parte di tutti per essere brandita come una spada contro ogni genere di criminalità. Giovedì 5 marzo, alle 21, la biblioteca civica di Parabiago spalancherà le porte allo spettacolo 'Voi quella notte voi c'eravate' della compagnia della Carruccia e volto a ricordare la figura di Gelsomina Verde, vittima della camorra. A portare in scena quel dramma saranno Agnese Gallo e Giulia Paolilli che di questa proposta teatrale sono anche le autrici. L'iniziativa è promossa dalla locale sezione Anpi per la difesa della cultura della legalità contro le mafie. Lo spettacolo sarà seguito da un intervento di Luisa Zanetti, che già ha ricoperto alcuni anni fa la carica di Procuratore della Repubblica al tribunale di Monza e illustrerà il tema 'La criminalità in Lombardia'.