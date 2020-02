Boffalora: furto al postamat

La Polizia locale boffalorese ha estrapolato le immagini dell’impianto di videsorveglianza mettendole a disposizione degli inquirenti.

Un grande boato nella notte ha scosso Boffalora sopra Ticino. Ignoti hanno fatto saltare il postamat di via Donizetti utilizzando del gas. Enormi i danni tuttora in corso di quantificazione, così come l’eventuale bottino dei ladri. Sul posto sono giunti i carabinieri per l’avvio delle indagini affidate alla stazione di Magenta, competente per territorio. La Polizia locale boffalorese ha estrapolato le immagini dell’impianto di videsorveglianza mettendole a disposizione degli inquirenti.