Valorizzare l'Acquanera

Un luogo caro a tantissimi devoti del territorio, ma anche un luogo di pace, un'isola dal traffico e dallo stress quotidiano per molti altri. Il Santuario della Madonna dell'Acquanera è davvero un gioiello nei nostri campi del Parco del Ticino.

I Comuni di Boffalora, Mesero e Marcallo hanno partecipato al bando di Regione Lombardia 'Viaggio in Lombardia' per sostenere il progetto per sviluppare un’offerta turistica anche incentrata sul turismo religioso. In maniera più ampia l’obbiettivo è valorizzare esperienze di visita legate ad edifici di culto, scorci naturalistici, degustazioni di cibi e tradizione, il tutto accompagnato da eventi volti a valorizzare le tradizioni locali.

"Nel progetto abbiamo inserito una serie di azioni per mettere in risalto il nostro SANTUARIO DELLA MADONNA DELL’ACQUANERA dal punto di vista del turismo religioso ma anche turismo laico quindi anche di persone che si avvicinano al Santuario per curiosità, per scoprire la storia del luogo.

Il mese di Marzo è il mese della festa del nostro Santuario pertanto dobbiamo essere pronti!! Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per eventuali idee e abbiamo bisogno che tra i vostri album cercate fotografie del Santuario o della festa della Madonna dell’Acquanera e le inviate a noi", spiegano dal Comune.

"Siamo convinti che il turismo religioso può essere un focus di eccellenza per la valorizzazione del territorio anche perché funzionale alla mobilità dolce e contribuisce a creare collegamenti con altri asset strategici: arte e cultura, food experience e turismo attivo tutte potenzialità presenti sul nostro territorio. A Boffalora è presente un approdo per la navigazione che permette di fruire di una serie di itinerari di navigazione alla scoperta del naviglio, sono presenti punti di noleggio di biciclette, B&B e affitta camere, ristoranti e bar inoltre siamo immersi nel Parco del Ticino che ogni anno attrae migliaia di visitatori. Boffalora ha grande potenzialità di attrattiva turistica ed è arrivato il momento di valorizzarla".