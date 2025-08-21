Il 'Ritorno all'Oratorio'

Dopo il successo delle prime settimane, l’Oratorio estivo “Toc Toc” è pronto ad accogliere nuovamente bambini e ragazzi per altre due settimane di attività: spazio anche ai 'remigini'.

Il tema scelto per quest’anno – “Toc Toc” – continua ad accompagnare i giovani partecipanti in un percorso fatto di gioco, amicizia e scoperta, ma anche di momenti di riflessione e spiritualità. Come nelle settimane precedenti, l’oratorio di Cuggiono si conferma un luogo vivo e accogliente, punto di riferimento per centinaia di famiglie.

Il programma ricalca quello che nelle prime giornate ha già entusiasmato i ragazzi: attività in oratorio, giochi di squadra divisi per fasce d’età, laboratori creativi, giornate in piscina e la tanto attesa gita del venerdì.

Particolare attenzione è riservata all’organizzazione: ingressi scaglionati al mattino, uscite controllate, possibilità di fermarsi a pranzo con la mensa interna oppure con pranzo al sacco (il martedì e venerdì). Ogni dettaglio è studiato per garantire sicurezza e serenità a bambini e famiglie. Non mancano i consigli pratici: abbigliamento comodo, borracce per l’acqua, crema solare nelle giornate più calde.

Un aspetto molto apprezzato è la suddivisione dei ragazzi in squadre, che permette di stringere nuove amicizie e sentirsi parte di un gruppo. Dalla prima elementare fino alla terza media, tutti hanno la possibilità di vivere un’esperienza pensata su misura per la loro età.

Come ogni estate, la forza dell’Oratorio estivo sta soprattutto negli animatori e nei volontari: giovani e adulti che, con entusiasmo e dedizione, mettono a disposizione tempo ed energie per regalare ai più piccoli giornate indimenticabili.

L’appuntamento, quindi, è già fissato: dal 25 agosto al 5 settembre il cancello dell’oratorio tornerà a spalancarsi. E, come recita lo slogan dell’edizione 2025, “Toc Toc"… la porta si apre a nuove avventure.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!