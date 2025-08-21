Intossicazione domestica

Per motivi ancora da chiarire una pentola domestica ha preso fuoco: le esalazioni hanno fatto perdere i sensi al cuggionese che è stato soccorso da Vigili del Fuoco e ambulanza.

Momenti di paura oggi, nel primo pomeriggio, in via Giandomenico Bellotti. Per motivi ancora da chiarire una pentola domestica ha preso fuoco: le esalazioni hanno fatto perdere i sensi al cuggionese che è stato soccorso da Vigili del Fuoco e ambulanza.

Sul posto, infatti, sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco del dipartimento di Inveruno che quelli di Legnano, oltre alla Polizia locale cuggionese, ad un'ambulanza e un'auto medica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!