meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 24°
Ven, 22/08/2025 - 20:50

data-top

venerdì 22 agosto 2025 | ore 21:12

Intossicazione domestica

Per motivi ancora da chiarire una pentola domestica ha preso fuoco: le esalazioni hanno fatto perdere i sensi al cuggionese che è stato soccorso da Vigili del Fuoco e ambulanza.
Cuggiono - Intossicazione in via Bellotti

Momenti di paura oggi, nel primo pomeriggio, in via Giandomenico Bellotti. Per motivi ancora da chiarire una pentola domestica ha preso fuoco: le esalazioni hanno fatto perdere i sensi al cuggionese che è stato soccorso da Vigili del Fuoco e ambulanza.
Sul posto, infatti, sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco del dipartimento di Inveruno che quelli di Legnano, oltre alla Polizia locale cuggionese, ad un'ambulanza e un'auto medica.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Troppa criminalità minorile
Carabinieri ad un posto di controllo (Foto internet)
I rappresentanti locali de 'Il Grande Nord' hanno inviato al Comune una segnalazione sulla crescente criminalità minorile nel territorio.
Abbattimento cinghiali lungo il Naviglio
Bernate Ticino / Peste suinA
Intervento tra Bernate e Cuggiono per la ‘peste suina’: eseguita da un pool di professionisti una delle tante operazioni di contenimento.
Furto nelle chiese
Cuggiono - La Basilica di San Giorgio in una giornata di sole
Lo scorso giovedì nella chiesa della frazione, la scorsa notte nella Basilica di San Giorgio. Un doppio furto che lascia danni e molte offerte sottratte alle comunità.

Invia nuovo commento