Kettlebell: Campionato Lombardia

Questo sabato (22 febbraio), dalle 15, nella palestra International Kettlebell Lfting Academy di via Nosate 42, arriva il Campionato Regionale Lombardia.

Turbigo sempre più ‘casa’ del kettlebell sport. E, allora, ecco che proprio questo sabato (22 febbraio), dalle 15, nella palestra International Kettlebell Lfting Academy di via Nosate 42, arriva il Campionato Regionale Lombardia. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Kettlebell Sport, con il patrocinio del Comune. Un appuntamento per vivere e conoscere da vicino questa disciplina sportiva e lasciarsi catturare dalle varie prove e dalle emozioni. Pronti, insomma, ad un pomeriggio di grande sport con diversi campioni che si sfideranno per centrare l’ennesimo importante traguardo.