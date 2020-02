La mostra fotografica di Romina Pilotti al museo civico di Castano Primo. Il 14 marzo l'inaugurazione e, poi, l'esposizione sarà visitabile fino al 22.

Si intitola 'Ric-amati. Fili d'arte e parole', la mostra fotografica di Romina Pilotti e che dal prossimo 14 marzo sarà protagonista al museo civico di Castano Primo. Proprio in quella giornata, infatti, è in calendario l'inaugurazione che vedrà, alle 17 in Villa Rusconi, un reading poetico a cura di Agnese Coppola, mentre al pianoforte ecco Lorenzo Garavaglia (le poetesse saranno, appunto, Agnese Coppola, Rossana Bacchella, Savina Lella Speranza e Susan Moore). L'esposizione, organizzata con il patrocinio del Comune, sarà visitabile fino al 22 marzo.

ROMINA PILOTTI: ARTE E PAROLE

Romina Pilotti, fin da bambina, amava disegnare e sfogliare per ore ed ore gli album fotografici di famiglia; da adulta, ha iniziato a leggere diversi libri sulla fotografia e a conoscere, attraverso molte mostre, i grandi nomi della storia della fotografia e i fotografi minori. Solo da alcuni anni il suo interesse per la fotografia è diventato esclusivo e scatta, quindi, con una certa continuità sperimentando vari generi. Si definisce eclettica e curiosa, appassionata di fotografia etica e da più di un anno è impegnata a ideare progetti su tematiche sociali, legate soprattutto al mondo femminile e al riscatto della donna. Con le sue fotografie dallo stile semplice, armonioso e privo di vezzi, ha partecipato a molte importanti mostre collettive in gallerie d’arte di alcune città della Lombardia, in particolare a Milano: collettiva 'Essentia floralis', collettiva con il Fotocub Fotoinfuga al Festival Internazionale Arti Audiovisive 'Dia sotto le stelle', collettiva 'Inusual connection', reportage collettivo 'Ability day', collettiva 'Omaggio al ‘900: Emilio Tadini', collettiva 'Profughi', collettiva alla Festa Patronale di Vigano Certosino, collettivo a 'Euforia 2019', collettiva di PhotoMilano Club Fotografico Milanese al 'Novegro Photo Day', esposizione di alcune foto durante BookCity Milano, collettiva ai 'Mercatini di Natale' di Gaggiano. Inoltre, tre fotografie fanno parte del libro 'Specchi' dei poeti Gianni Bombaci e Agnese Coppola; è presente con una sua fotografia nel librorivista di poesia internazionale 'Tam Tam Bum Bum' del numero di giugno 2019 e partecipa ogni anno con una sua foto all’esposizione fotografica del gruppo FotoPerCorsi presso Villa Annoni a Cuggiono. Ama lavorare sfruttando la luce naturale che gestisce con sicurezza, cercando di valorizzare sempre l’essere umano che rispetta per la sua dignità e nei cui confronti continua a nutrire un senso di stupore. Attualmente sta presentando la sua prima mostra personale 'Ric-amati. Fili d’arte e parole', un progetto che vede la contaminazione di arti varie – la scultura, la danza, la musica, la poesia, la prosa – per omaggiare la figura della donna e il suo ruolo all’interno della famiglia e dell’ambiente lavorativo. Ogni evento da lei creato è un inno alla vita, all’amore, alla condivisione, ai legami, ai nodi che ogni donna sa tessere contro la violenza di genere e contro ogni violenza. La mostra 'Ric-amati' è stata esposta, finora, presso le biblioteche di Inveruno, Legnano e Gaggiano e al Museo Broletto di Novara.