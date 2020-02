La 'prima' di Italia Viva

Domenica scorsa (16 febbraio), la prima uscita ufficiale di Italia Viva in piazza Mazzini a Castano. "Confronto, collaborazione e dialogo con la cittadinanza e le realtà".

La prima uscita ufficiale. Un primo momento di confronto e, in modo particolare, incontro con i cittadini. Il comitato territoriale di Italia Viva (‘Comitato di azione civile Primo a Castano Primo’) è sceso in piazza e lo ha fatto, appunto, là in quello che è il ‘cuore’ pulsante della città (ossia la piazza Mazzini), innanzitutto per cominciare, come si dice, “a farsi vedere”, quindi per aprire un dialogo sempre più concreto e specifico con la popolazione. “La nostra realtà nasce nel mese di novembre - spiegano il consigliere di maggioranza Marco Famà e Salvatore Vitale - E, oggi, allora, dopo l’assemblea di Roma, siamo qui, proprio, per dare il via ufficiale all’attività anche sul nostro territorio, da una parte lavorando per i vari appuntamenti e progetti che già sono programmati, dall’altra per consolidare un’organizzazione che vuole essere differente dal tradizionale partito e dove uno dei punti cardine è la partecipazione”. Più nello specifico, invece, di Castano: “Gli obiettivi sono portare avanti i fondamenti della ‘Carta dei Valori’ - conclude Famà - Mentre in ambito amministrativo, per quanto mi riguarda, non cambia nulla, nel senso che c’è il pieno appoggio alla linea del sindaco Giuseppe Pignatiello nel proseguire con le idee e i programmi che sono in corso e che abbiamo affrontato in campagna elettorale. Italia Viva è un tassello in più, che può portare un suo punto di vista e che porrà le attenzioni sul rapporto con le realtà del territorio, al fine di valorizzare quanto c’è e metterlo in sintonia con i progetti nazionali”.

MARCO FAMA' E SALVATORE VITALE: "TERRITORIO IN SINTONIA COL NAZIONALE"