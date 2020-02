Futura 10 e lode

Una vittoria frutto di una preparazione settimanale pressochè perfetta: le Cocche hanno saputo ribattere colpo su colpo al gioco imbastito dalle romagnole.

Non solo grandi emozioni, ma anche grandissime prestazioni: la Futura Volley Giovani fa completamente dimenticare l’opaca prestazione di Pinerolo – e qualche cattivo pensiero circa un possibile appagamento del team guidato da Lucchini – andando a piazzare il 3-0 sulla forte Omag San Giovanni in Marignano davanti al pubblico amico del San Luigi. Una vittoria frutto di una preparazione settimanale pressochè perfetta: le Cocche hanno saputo ribattere colpo su colpo al gioco imbastito dalle romagnole, annullando a tratti i meccanismi della squadra di coach Saja grazie alla proverbiale tenacia difensiva e ad una fase offensiva raramente così concreta (40% complessivo). Il match, che ha visto le biancorosse destreggiarsi alla grande in diverse situazioni (punto a punto per tutto il primo set, vantaggio gestito nel secondo, rimonta a metà del terzo parziale), ha avuto nella MVP Veneriano la punta di un iceberg composto da una prestazione corale da grande squadra: le contemporanee battute d’arresto di Martignacco e Olbia avvicinano la Futura all’obiettivo playoff, ma le biancorosse possono mettere nel mirino un piazzamento migliore all’interno della Pool Promozione.