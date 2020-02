Promosso da 'Free moving internal arts' e Assessorato alle politiche culturali del Comune di Canegrate. Una serie di lezioni rivolte alle donne, tra teoria e pratica.

Le pagine di giornale e le televisioni ne documentano quotidianamente il dramma e il lacerante ripetersi: la violenza sulle donne è atto di barbarie da combattere giorno per giorno e con strumenti efficaci sul piano culturale e normativo. E mettendo le donne in condizione di difendersi. Il Comune di Canegrate, a riguardo, scende in campo con un corso di difesa personale femminile, che partirà il 4 marzo e si svolgerà nell’orario compreso tra le 20.45 e le 23. A promuoverlo è una stretta di mano tra 'Free moving internal arts' e Assessorato alle politiche culturali. Il quartier generale delle varie lezioni sarà, invece, il centro anziani di via Garibaldi 114. “Il corso - spiegano i promotori – ha la finalità di far conoscere e prevenire situazioni di pericolo tramite l’acquisizione di una maggiore fiducia in se stessi ed è articolato su fasi dedicate alla preparazione fisica ed all’insegnamento di tecniche di difesa e capacità di controllo dell’aggressore. Il suo obiettivo è trasmettere alle partecipanti maggiore consapevolezza delle loro potenzialità anche fisiche e fornire a ciascuna strumenti utili per affrontare tali situazioni”. Insomma, la violenza sulle donne si può sicuramente arginare con opportune tecniche reattive ed anche con una presa di consapevolezza della donna della propria dignità. Di una dignità che la vigliaccheria della violenza su di lei perpetrata non deve riuscire a svergognare né tantomeno a lacerare definitivamente. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 392/2424471 oppure il 349/0550802.