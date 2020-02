Luciano, un grande turbighese

Turbigo piange Luciano Dubini: l'impegno costante per il paese e una figura di riferimento. In prima linea per la crescita sportiva cittadina e 'Turbighese d'oro'.

L'impegno costante per il suo paese. Un punto di riferimento e un esempio per le generazioni passate e per quelle di oggi e di domani, tanto che, qualche anno fa, aveva ricevuto anche il prestigioso riconoscimento cittadino 'Turbighese d'oro'. Una figura che è stata l'anima della vita sociale-sportiva di Turbigo e che, oggi, lascia un grande, grandissimo vuoto in tutte le persone che l'hanno conosciuto e hanno condiviso e scritto con lui pagine e pagine della comunità. "Ciao Luciano", la voce si mischia, allora, con i ricordi (davvero tanti) e le emozioni. E attorno, poi, il silenzio e la commozione, nel salutare per l'ultima volta Luciano Dubini. Nato e cresciuto a Turbigo, come detto, aveva scritto pagine e pagine di storia del paese, rifondando, prima, assieme ad alcuni sportivi, l’Unione Sportiva Turbighese, quindi fondando la bocciofila 'Casa del Giovane' e, infine, dando il suo importante e fondamentale contributo nello Sci Club Ticino, di cui era stato presidente e, successivamente, presidente onorario e che lo ha visto, in prima linea, per incentivare la pratica sportiva tra i giovani. "Ciao Luciano... Signora della neve coprì col bianco soffice mantello il nostro amico, nostro fratello... - è il messaggio con il quale lo stesso Sci Club ha voluto ricordarlo sulla sua pagina Facebook".